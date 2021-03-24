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Пасхальный локдаун в Германии отменяется

24.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ангела Меркель извинилась за пасхальный карантин. Решение канцлера сделать на Пасху нерабочими пять дней вместо трех вызвало резкую критику. Все надеялись, что хотя бы на эти праздники будут послабления, и федеральные земли, где эпидситуация менее напряженная, смогут смягчить ограничения, чтобы предприниматели могли немного заработать. В частности, разрешить внутренний туризм для граждан с отрицательными результатами тестов. По итогам экстренного совещания c главами федеральных земель канцлер отменила свое решение и принесла извинения.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Это только моя личная ошибка, потому что я в конце концов несу всю конечную ответственность по должности. Ошибку следует называть ошибкой. Я очень сожалею об этом и за это я прошу граждан о прощении".

 
 
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Ангела Меркель извинилась за пасхальный карантин. Решение канцлера сделать на Пасху нерабочими пять дней вместо трех вызвало резкую критику. Все надеялись, что...
 
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