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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пасхальный локдаун в Германии отменяется Ангела Меркель извинилась за пасхальный карантин. Решение канцлера сделать на Пасху нерабочими пять дней вместо трех вызвало резкую критику. Все надеялись, что...

Ангела Меркель извинилась за пасхальный карантин. Решение канцлера сделать на Пасху нерабочими пять дней вместо трех вызвало резкую критику. Все надеялись, что хотя бы на эти праздники будут послабления, и федеральные земли, где эпидситуация менее напряженная, смогут смягчить ограничения, чтобы предприниматели могли немного заработать. В частности, разрешить внутренний туризм для граждан с отрицательными результатами тестов. По итогам экстренного совещания c главами федеральных земель канцлер отменила свое решение и принесла извинения.