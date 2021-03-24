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22 года назад войска НАТО начали бомбардировки Югославии

24.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Трагическая дата. Ровно 22 года назад - 24 марта 1999 года - войска НАТО начали бомбардировки Югославии в рамках операции "Союзническая сила". Авиаудары альянса продолжались 78 дней и пришлись не только на военную, но и на гражданскую инфраструктуру. Операция проходила без санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права и фактически актом агрессии против суверенной страны. Те события унесли жизни сотен невинных людей, стерли с карты мира Республику Югославия. Кроме того, нанесли колоссальный экологический ущерб территории современной Сербии. 

При нападении на Югославию было использовано немало оружия, запрещенного международными конвенциями (кассетные бомбы, боеприпасы с обедненным ураном). 

Сегодня никто не сомневается, что у НАТО были геополитические цели. Прежде всего, чтобы усилить свои позиции с учетом российского влияния. Судя по последним заявлениям генерального секретаря альянса, те же цели преследуются до сих пор, причем формулировки даже не вуалируют их сути.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: "Мы проводим серьезное усиление со времен холодной войны. Мы развернули боевые группы на восточной части Североатлантического союза, проводим больше учений. Мы активизируем сотрудничество с партнерами, такими как Грузия и Украина. Я думаю, это посылает четкий сигнал любому потенциальному противнику НАТО".

Вот и сегодня Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черноморском регионе, чему способствует сотрудничество с Грузией и Украиной. Он требует увеличить финансирование альянса из-за "непредсказуемой обстановки в мире". Хотя с учетом того же уничтожения Югославии не слишком ли фальшиво из уст генсека НАТО звучит слово "мир"?

 
 
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Трагическая дата. Ровно 22 года назад - 24 марта 1999 года - войска НАТО начали бомбардировки Югославии в рамках операции "Союзническая сила". Авиаудары альянса...
 
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