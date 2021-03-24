|
Британцы выступают против продвижения закона о расширении полномочий полицейских
24.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКаждый день прирастает новыми проявлениями недоверия к властям европейских государств. Очередной
Подсчитали и размер ущерба, нанесенного Бристолю в ходе беспорядков, которые разгорелись в воскресенье. Предварительно это несколько миллионов фунтов стерлингов. Во сколько еще обойдутся британцам поправки в закон о правилах проведения акций протеста?
Полиция Бристоля в осаде - так расценил ситуацию в городе председатель полицейской федерации Англии и Уэльса. Протестующие начинали, как и в воскресенье, с ночного бдения, посвященного новому законопроекту о полиции. Прямо в центре города разбили палатки, несмотря на всеобщий запрет на собрания. В итоге еще 14 арестованных плюс к 7 задержанным в воскресенье.
А в воскресенье противники нового британского законопроекта о расширении полномочий стражей порядка подожгли 12 машин, разбили окна в участке и травмировали с два десятка правоохранителей. Хотя начиналась трехтысячная акция мирно.
"Многие пытались вступить в стычки с полицией, бросали в них камни, бутылки - все, что могли найти, выкрикивали оскорбления".
Но полиция Бристоля утверждает, что на воскресную акцию, которая была в принципе незаконной, специально приехали около 500 закоренелых головорезов и смешались с 3-тысячной толпой. В итоге хоть большинство вышло на мирную акцию, в центре города случилось настоящее побоище.
Энди Марш, главный констебль Эйвона и Сомерсета (Великобритания): "Здесь действовал отряд из четырех или пятисот человек. Они явно намеревались нанести значительный ущерб и напасть на полицейских. Ужасная ситуация для наших храбрых офицеров. Это не те, кто разочарован тем, что им не дают протестовать. Эти люди лезли на рожон - у них серьезный зуб на полицию".
В беспорядках власти винят анархистов и крайне левых, а также иногородних демонстрантов-гастролеров. Активисты в социальных сетях наоборот обвиняют правительство и полицию.
Кир Стармер, лидер лейбористской партии Великобритании: "События в Бристоле были шокирующими, совершенно неприемлемыми и не имеющими оправдания. Любой, кто посмотрел бы на эти сцены, сказал бы, что это не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый день прирастает новыми проявлениями недоверия к властям европейских государств. Очередной митинг протеста в британском Бристоле и вновь бесчеловечность...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)