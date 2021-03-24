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Британцы выступают против продвижения закона о расширении полномочий полицейских

24.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Каждый день прирастает новыми проявлениями недоверия к властям европейских государств. Очередной митинг протеста в британском Бристоле  и вновь бесчеловечность полиции во время подавления акции. Британцы выступают против продвижения закона о расширении полномочий полицейских во время массовых демонстраций и получают жесткий отпор силовиков: не только физическая сила,  были задействованы дроны и авиация. 

Подсчитали и размер ущерба, нанесенного Бристолю в ходе беспорядков, которые разгорелись в воскресенье. Предварительно это несколько миллионов фунтов стерлингов. Во сколько еще обойдутся британцам поправки в закон о правилах проведения акций протеста? 

Полиция Бристоля в осаде - так расценил ситуацию в городе председатель полицейской федерации Англии и Уэльса. Протестующие начинали, как и в воскресенье,  с ночного бдения, посвященного новому законопроекту о полиции. Прямо в центре города разбили палатки, несмотря на всеобщий запрет на собрания. В итоге  еще 14 арестованных плюс к 7 задержанным в воскресенье. 

Британцы выступают против продвижения закона о расширении полномочий полицейских


А в воскресенье противники нового британского законопроекта о расширении полномочий стражей порядка подожгли 12 машин, разбили окна в участке и травмировали с два десятка правоохранителей. Хотя начиналась трехтысячная акция мирно. 

"Многие пытались вступить в стычки с полицией, бросали в них камни, бутылки - все, что могли найти, выкрикивали оскорбления".

Но полиция Бристоля утверждает, что на воскресную акцию, которая была в принципе  незаконной, специально приехали около 500 закоренелых головорезов и смешались с 3-тысячной толпой. В итоге хоть большинство вышло на мирную акцию, в центре города случилось настоящее побоище. 

Энди Марш, главный констебль Эйвона и Сомерсета (Великобритания): "Здесь действовал отряд из четырех или пятисот человек. Они явно намеревались нанести значительный ущерб и напасть на полицейских. Ужасная ситуация для наших храбрых офицеров. Это не те, кто разочарован тем, что им не дают протестовать. Эти люди  лезли на рожон - у них серьезный зуб на полицию". 

В беспорядках власти винят анархистов и крайне левых, а также иногородних демонстрантов-гастролеров. Активисты в социальных сетях наоборот обвиняют правительство и полицию.

Британцы выступают против продвижения закона о расширении полномочий полицейских


Кир Стармер, лидер лейбористской партии Великобритании: "События в Бристоле были шокирующими, совершенно неприемлемыми и не имеющими оправдания. Любой, кто посмотрел бы на эти сцены, сказал бы, что это не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах".

 
 
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Каждый день прирастает новыми проявлениями недоверия к властям европейских государств. Очередной митинг протеста в британском Бристоле  и вновь бесчеловечность...
 
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