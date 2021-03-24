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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Британцы выступают против продвижения закона о расширении полномочий полицейских Каждый день прирастает новыми проявлениями недоверия к властям европейских государств. Очередной митинг протеста в британском Бристоле и вновь бесчеловечность...

Каждый день прирастает новыми проявлениями недоверия к властям европейских государств. Очереднойи вновь бесчеловечность полиции во время подавления акции. Британцы выступают против продвижения закона о расширении полномочий полицейских во время массовых демонстраций и получают жесткий отпор силовиков: не только физическая сила, были задействованы дроны и авиация.Подсчитали и размер ущерба, нанесенного Бристолю в ходе беспорядков, которые разгорелись в воскресенье. Предварительно это несколько миллионов фунтов стерлингов. Во сколько еще обойдутся британцам поправки в закон о правилах проведения акций протеста?Полиция Бристоля в осаде - так расценил ситуацию в городе председатель полицейской федерации Англии и Уэльса. Протестующие начинали, как и в воскресенье, с ночного бдения, посвященного новому законопроекту о полиции. Прямо в центре города разбили палатки, несмотря на всеобщий запрет на собрания. В итоге еще 14 арестованных плюс к 7 задержанным в воскресенье.А в воскресенье противники нового британского законопроекта о расширении полномочий стражей порядка подожгли 12 машин, разбили окна в участке и травмировали с два десятка правоохранителей. Хотя начиналась трехтысячная акция мирно.Но полиция Бристоля утверждает, что на воскресную акцию, которая была в принципе незаконной, специально приехали около 500 закоренелых головорезов и смешались с 3-тысячной толпой. В итоге хоть большинство вышло на мирную акцию, в центре города случилось настоящее побоище.В беспорядках власти винят анархистов и крайне левых, а также иногородних демонстрантов-гастролеров. Активисты в социальных сетях наоборот обвиняют правительство и полицию.