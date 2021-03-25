Япония сообщила о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет

Источник материала: Tut.by

КНДР в четверг осуществила запуск двух баллистических ракет, они упали за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Об этом заявил журналистам японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.



Фото: KCNA / REUTERS

«Северная Корея некоторое время назад провела запуск двух баллистических ракет. Мы подтвердили, что они упали за пределами эксклюзивной экономической зоны нашей страны», — сказал он.

По словам Суги, «ракетные пуски, осуществленные впервые за год, представляют собой угрозу для безопасность региона и Японии, а также нарушают резолюции Совбеза ООН».

Премьер-министр Японии распорядился приложить все усилия для сбора информации о проведенных КНДР испытаниях, а также подтвердить безопасность морских и воздушных судов.

Ранее японское правительство сообщило, что траектория полета ракеты не проходила над Японией. Тем не менее береговая охрана издала специальное предупреждение для рыболовецких судов в Японском море.

Последний раз КНДР осуществляла запуск баллистических ракет в марте прошлого года.