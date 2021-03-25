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Bloomberg: в мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги

25.03.2021 19:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дефицит туалетной бумаги может возникнуть в мире в результате нехватки судов для доставки сырья из Южной Америки. Об этом в четверг сообщило информационное агентство Bloomberg.


Фото: pixabay.com

По его информации, бразильская компания Suzano Papel e Celulose, крупнейший производитель древесной массы — полуфабриката для ряда продуктов, в том числе туалетной бумаги, — предупредила, что «глобальная нехватка морских контейнеров может привести к затруднениям с поставками сырья».

На долю Suzano Papel e Celulose приходится около трети мировых поставок древесной массы. Как отмечает агентство, компания использует для перевозки сырья балкеры — суда, предназначенные для перевозки насыпных и навалочных грузов. В последние месяцы в мире наблюдается острая нехватка контейнеров и судов для их транспортировки из-за возросших объемов морских перевозок. По словам генерального директора бразильской компании Уолтера Шалька, кризис усугубляется и теперь ощущается нехватка балкеров.

Значительные перебои в торговле целлюлозой «могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов», подчеркивает Bloomberg.

 
 
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Бразильская компания Suzano Papel e Celulose, крупнейший производитель древесной массы - полуфабриката для ряда продуктов, в том числе туалетной бумаги, - предупредила, что...
 
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