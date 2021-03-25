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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Перу протестуют медработники Протестная акция вспыхнула в столице Перу. На улицы Лимы вышли сотни недовольных медработников. Врачи, фельдшеры и медсестры требуют улучшений условий труда....

Протестная акция вспыхнула в столице Перу. На улицы Лимы вышли сотни недовольных медработников. Врачи, фельдшеры и медсестры требуют улучшений условий труда. Митингующие подожгли гроб с именем министра здравоохранения страны. Полиция начала вытеснять демонстрантов обратно на тротуар. Разгоняли с применением грубой физической силы и специальных щитов. После в ход пошел слезоточивый газ.