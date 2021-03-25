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В Перу протестуют медработники
26.03.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПротестная акция вспыхнула в столице Перу. На улицы Лимы вышли сотни недовольных медработников. Врачи, фельдшеры и медсестры требуют улучшений условий труда. Митингующие подожгли гроб с именем министра здравоохранения страны. Полиция начала вытеснять демонстрантов обратно на тротуар. Разгоняли с применением грубой физической силы и специальных щитов. После в ход пошел слезоточивый газ.
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Протестная акция вспыхнула в столице Перу. На улицы Лимы вышли сотни недовольных медработников. Врачи, фельдшеры и медсестры требуют улучшений условий труда....
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