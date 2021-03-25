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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Служба Минздрава Украины сообщает о новой смерти из-за вакцины AstraZeneca Очередной жертвой препарата стал провизор аптеки. Мужчина привился против COVID-19, а на следующий день скончался от острого мозгового инсульта. К сожалению, здесь...

Очередной жертвой препарата стал провизор аптеки. Мужчина привился против COVID-19, а на следующий день скончался от острого мозгового инсульта. К сожалению, здесь это не первый подобный случай. Напомним, вчера в Одессе после прививки британским препаратом скончалась военнослужащая. По информации портала Strana.ua, у женщины оторвался тромб.