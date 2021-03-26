Адвокаты Навального назвали его состояние здоровья «крайне неблагополучным»

Источник материала: Tut.by

Адвокаты оппозиционного политика Алексея Навального после посещения колонии, где он находится, рассказали подробности об ухудшении его здоровья. Как сообщает соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале в четверг, 25 марта, Навальный уже четыре недели находится «в крайне неблагополучном состоянии, но ранее запрещал об этом говорить». В частности, у Навального «отнимается голень, одна нога недееспособна».





Накануне политика отвезли в больницу на МРТ, но диагноз ему не сообщили, рассказали далее адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. По их словам, из лекарств Навальный получает только ибупрофен, таблетки и мазь, при этом на протяжении четырех недель «просили дать нормальные лекарства, но в колонии отказывали».

«Сам Навальный запрещал нам рассказывать об этой истории публично, но после того как на фоне резкого ухудшения его здоровья нас к нему вчера не пустили, мы решили сделать все публичным», — написал Кобзев в своем Twitter. По его словам, Навального «фактически подвергают пытке лишением сна: 8 раз за ночь его будят для „профилактического учета“, хотя видеокамера и так висит прямо над его кроватью».

Кобзев рассказал, что к Навальному не пускают приглашенного врача, «рекомендованные лекарства передать не разрешают». 19 марта политика осматривал тюремный невролог, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны, «все это, естественно, привело к тому, что началось осложнение и сейчас у него потеря чувствительности правой ноги, острые боли, нога перестает слушаться и такими темпами ему понадобятся костыли», — написал далее адвокат.

Команда Навального сообщила, что политик сегодня через адвокатов подал два заявления — начальнику колонии и генпрокурору РФ, а также главе ФСИН. Политик требует обеспечить к нему доступ врача, начать его лечение, а также прекратить пытку лишением сна.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта. В первый день пребывания там Навальный написал в соцсетях, что у него «в целом все хорошо». 22 марта в соцсетях оппозиционера появился пост о «любимых моментах дня» в колонии, о его состоянии здоровья ничего не говорилось.

17 января Навальный вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства «Новичок». Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2,5 лет колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании «Ив Роше». В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.