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Картина "Бэнкси" продана за рекордные $23 млн

26.03.2021 16:51 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Картина "Бэнкси" ("Меняющий игру") Game Changer ушла с молотка за рекордные 23 миллиона долларов. Черно-белое полотно изображает ребенка, играющего с фигуркой медсестры. Рядом в корзине лежат игрушки Человека-паука и Бэтмена. Ранее художник подарил картину английской больнице в знак уважения к самоотверженной работе медперсонала. Работа висела в фойе медучреждения с весны 2020 года. Все деньги от продажи картины  отправят на поддержку пациентов и персонала Университетской больницы Саутгемптона.
 
 
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Картина "Бэнкси" ("Меняющий игру") Game Changer ушла с молотка за рекордные 23 миллиона долларов. Черно-белое полотно изображает ребенка, играющего с фигуркой медсестры....
 
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