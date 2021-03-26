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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Картина "Бэнкси" продана за рекордные $23 млн Картина "Бэнкси" ("Меняющий игру") Game Changer ушла с молотка за рекордные 23 миллиона долларов. Черно-белое полотно изображает ребенка, играющего с фигуркой медсестры....

Картина "Бэнкси" ("Меняющий игру") Game Changer ушла с молотка за рекордные 23 миллиона долларов. Черно-белое полотно изображает ребенка, играющего с фигуркой медсестры. Рядом в корзине лежат игрушки Человека-паука и Бэтмена. Ранее художник подарил картину английской больнице в знак уважения к самоотверженной работе медперсонала. Работа висела в фойе медучреждения с весны 2020 года. Все деньги от продажи картины отправят на поддержку пациентов и персонала Университетской больницы Саутгемптона.