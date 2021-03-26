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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент США Джо Байден все же дал свою первую после избрания пресс-конференцию Присутствовали 25 журналистов. Однако предварительно согласованные вопросы позволили задать только десяти. Глава Белого дома даже пользовался шпаргалками с...

Присутствовали 25 журналистов. Однако предварительно согласованные вопросы позволили задать только десяти. Глава Белого дома даже пользовался шпаргалками с именами репортеров, чтобы ненароком не ответить на вопрос, не прошедший проверку. Держался Байден уверенно, но без спотыканий снова не обошлось. На вопрос о филибастере, т.е. о практике затягивания с принятием законов, он вдруг заявил, что прибегал к этому 120 лет назад. А еще Байден выступил с обещанием: если ничто не помешает, выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. Для справки: к следующим выборам ему будет 82 года. Недопущенные на мероприятие газетчики уже заявили: "Пресс-конференция Байдена - театральная постановка, разыгранная плохими актерами".