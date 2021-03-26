|
Президент США Джо Байден все же дал свою первую после избрания пресс-конференцию
27.03.2021 06:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПрисутствовали 25 журналистов. Однако предварительно согласованные вопросы позволили задать только десяти. Глава Белого дома даже пользовался шпаргалками с именами репортеров, чтобы ненароком не ответить на вопрос, не прошедший проверку. Держался Байден уверенно, но без спотыканий снова не обошлось. На вопрос о филибастере, т.е. о практике затягивания с принятием законов, он вдруг заявил, что прибегал к этому 120 лет назад. А еще Байден выступил с обещанием: если ничто не помешает, выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. Для справки: к следующим выборам ему будет 82 года. Недопущенные на мероприятие газетчики уже заявили: "Пресс-конференция Байдена - театральная постановка, разыгранная плохими актерами".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Присутствовали 25 журналистов. Однако предварительно согласованные вопросы позволили задать только десяти. Глава Белого дома даже пользовался шпаргалками с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)