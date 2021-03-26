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Президент США Джо Байден все же дал свою первую после избрания пресс-конференцию

27.03.2021 06:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Присутствовали 25 журналистов. Однако предварительно согласованные вопросы позволили задать только десяти.  Глава Белого дома даже пользовался шпаргалками с именами репортеров,  чтобы ненароком не ответить на вопрос, не прошедший проверку. Держался Байден уверенно,  но без спотыканий снова не обошлось. На вопрос о филибастере,  т.е. о практике затягивания с принятием законов, он вдруг заявил, что прибегал к этому 120 лет назад. А еще Байден выступил с обещанием:  если ничто не помешает,  выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. Для справки: к следующим выборам ему будет 82 года. Недопущенные на мероприятие газетчики уже заявили: "Пресс-конференция Байдена - театральная постановка, разыгранная плохими актерами".
 
 
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Присутствовали 25 журналистов. Однако предварительно согласованные вопросы позволили задать только десяти.  Глава Белого дома даже пользовался шпаргалками с...
 
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