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Ресурсы системы здравоохранения Польши близки к исчерпанию
27.03.2021 06:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Польше с завтрашнего дня вводят жесточайшие карантинные ограничения. Сегодня там был снова зарегистрирован абсолютный рекорд по числу заражений - 35 тыс. инфицированных. Как сообщают власти, ресурсы системы здравоохранения близки к исчерпанию. В этой связи в стране вновь закрывается на 2 недели практически все, кроме продовольственных магазинов и предприятий критически важной инфраструктуры.
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В Польше с завтрашнего дня вводят жесточайшие карантинные ограничения. Сегодня там был снова зарегистрирован абсолютный рекорд по числу заражений - 35 тыс....
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