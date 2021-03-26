Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ресурсы системы здравоохранения Польши близки к исчерпанию В Польше с завтрашнего дня вводят жесточайшие карантинные ограничения. Сегодня там был снова зарегистрирован абсолютный рекорд по числу заражений - 35 тыс....

В Польше с завтрашнего дня вводят жесточайшие карантинные ограничения. Сегодня там был снова зарегистрирован абсолютный рекорд по числу заражений - 35 тыс. инфицированных. Как сообщают власти, ресурсы системы здравоохранения близки к исчерпанию. В этой связи в стране вновь закрывается на 2 недели практически все, кроме продовольственных магазинов и предприятий критически важной инфраструктуры.