Помните огромное судно, которое застряло в Суэцком канале? Оно все еще там - вот что вокруг него происходит

Источник материала: Tut.by

Огромный контейнеровоз уже больше трех суток блокирует Суэцкий канал — в результате образовалась пробка из трех сотен судов. Каждый день простоя приносит серьезный убыток мировой экономике. Рассказываем, что сейчас известно про эту ситуацию, по материалам РБК и ТАСС .



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Судно не удалось сдвинуть с места

— Судно до сих пор не сдвинулось с мели. В настоящее время его пытаются стащить 14 буксиров, — сообщил на пресс-конференции в Исмаилии глава управления транспортной Суэцкого канала Усама Рабиа.

При этом Рабиа уточнил, что накануне начала немного двигаться задняя часть контейнеровоза.

Причиной могли стать действия экипажа

По словам Рабиа, размеры судна привели к определенным сложностям во время операции по его снятию с мели. Контейнеровоз застрял на южном выходе, а не в руслах нового канала. «Сильный ветер стал не единственной причиной произошедшего, были и другие, в том числе допущенные ошибки. Причин может быть много», — пояснил Рабиа, добавив, что непрекращающийся сильный ветер по-прежнему мешает проведению операции.

В ней, как рассказал глава управления, задействованы крупнейшие мировые компании, работающие в сфере спасения на море. «Мы также изучаем вопрос о том, чтобы принять другие предложения о помощи в качестве альтернативного плана, — проинформировал он. — Ряд стран уже выступил с такими предложениями». Работы, по словам Рабиа, затрудняются тем, что приходится иметь дело со «сложными каменистыми породами, непрерывными приливами и отливами в водах канала».

Когда судно сдвинут — никто пока не знает

Рабиа не смог назвать сроки завершения операции. «Сроки завершения операции до сих не ясны, — сообщил он на пресс-конференции в Исмаилии. — Может, мы успеем сегодня, завтра или даже после этого». По словам Рабиа, рассматриваются различные планы по возвращению плавучести судна. «Сейчас мы обсуждаем возможность облегчения судна, но надеемся, что удастся этого избежать», — уточнил глава управления. «Мы также изучаем вопрос о том, чтобы принять другие предложения о помощи в качестве альтернативного плана, — указал он. — Ряд стран уже выступил с такими предложениями». Работы, по словам главы управления, осложняются тем, что приходится иметь дело со «сложными каменистыми породами, непрерывными приливами и отливами в водах канала».

У входа в Суэцкий канал скопились более 300 судов

У входа в Суэцкий канал в очереди стоит 321 судно.

В администрации также сказали, что из севшего на мель сверхбольшого контейнеровоза Ever Given убрали 9 тыс. тонн балластной воды, которую используют для поддержания равновесия судов и обеспечения им надлежащего веса. Для вызволения плавсредства задействованы 14 буксиров.

Убытки от блокировки Суэцкого канала эксперты оценили в $ 230 млрд

Мировая торговля может потерять $ 230 млрд из-за контейнеровоза Ever Given, который с 23 марта стоит на мели в Суэцком канале и полностью блокирует судоходство. Об этом сообщили аналитики страховой компании Allianz.

«Суэцкий канал является воротами для движения товаров между Европой и Азией. <…> Этот инцидент, вероятно, приведет к задержкам доставки повседневных товаров для потребителей по всему миру», — отметили специалисты.

Аналитики пояснили, что задержка движения по каналу приведет к сбоям в цепочке поставок товаров в разные страны. Если контейнеровоз простоит на мели неделю, то рост мировой торговли может упасть за год примерно на 1,4 п.п., что в денежном эквиваленте означает потерю $ 230 млрд.

По оценкам экспертов, каждый лишний день, который Ever Given блокирует канал, может стоить мировой торговле от $ 6 млрд до $ 10 млрд.