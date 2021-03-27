Источник материала: БT

Каждый день простоя несет колоссальные убытки для мировой торговли - до 10 млрд долларов в день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Суэцком канале застряли более 300 судов Огромный контейнеровоз, который встал поперек Суэцкого канала, наконец удалось сдвинуть с места. Правда, совсем ненамного. Это произошло после того, как из-под...

Огромный контейнеровоз, который встал поперек Суэцкого канала, наконец удалось сдвинуть с места. Правда, совсем ненамного. Это произошло после того, как из-под корабля извлекли свыше 20 тысяч тонн грунта. Тем не менее, судно по-прежнему блокирует проход через Суэцкий канал. Там уже образовалась пробка более чем из 320 кораблей!Напомним, контейнеровоз находится на мели со вторника. Сегодня на помощь для вызволения корабля выдвинулись специалисты с базы ВМС США на Ближнем Востоке.