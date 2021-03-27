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В Суэцком канале застряли более 300 судов

27.03.2021 22:55 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Огромный контейнеровоз, который встал поперек Суэцкого канала, наконец удалось сдвинуть с места. Правда, совсем ненамного. Это произошло после того, как из-под корабля извлекли свыше 20 тысяч тонн грунта. Тем не менее, судно по-прежнему блокирует проход через Суэцкий канал. Там уже образовалась пробка  более чем из 320 кораблей!

Каждый день простоя  несет колоссальные убытки для мировой торговли - до 10 млрд долларов в день

Напомним, контейнеровоз находится на мели со вторника. Сегодня на помощь для вызволения корабля  выдвинулись специалисты с базы ВМС США на Ближнем Востоке.
 
 
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Огромный контейнеровоз, который встал поперек Суэцкого канала, наконец удалось сдвинуть с места. Правда, совсем ненамного. Это произошло после того, как из-под...
 
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