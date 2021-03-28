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Суэцкий канал все еще заблокирован
28.03.2021 14:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОчередная попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале не увенчалась успехом. Ночью во время прилива сотрудники администрации канала планировали сдвинуть корабль при помощи 10 буксиров, но безуспешно. У входа в Суэцкий канал в очереди стоит уже 321 судно, задерживаются поставки нефти, минимум на 400 миллионов долларов. Японская компания Shoei Kisen, чей контейнеровоз уже четвертый день блокирует движение, распространила заявление с извинениями.
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Очередная попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале не увенчалась успехом. Ночью во время прилива сотрудники администрации канала планировали сдвинуть...
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