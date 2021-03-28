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Жесткие кадры задержаний из британского Брадфорда
28.03.2021 14:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМестные жители вышли на акции протеста против очередного локдауна и решили штурмовать центр вакцинации. Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление - 9 правоохранителей пострадали, 13 человек задержаны.
Это уже третий тотальный карантин в стране. Ограничительные меры все те же - закрытие всех общественных заведений и магазинов, кроме продуктовых, а также запрет на выходы из дома без острой необходимости.
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Местные жители вышли на акции протеста против очередного локдауна и решили штурмовать центр вакцинации. Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление - 9...
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