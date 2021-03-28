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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жесткие кадры задержаний из британского Брадфорда Местные жители вышли на акции протеста против очередного локдауна и решили штурмовать центр вакцинации. Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление - 9...

Местные жители вышли на акции протеста против очередного локдауна и решили штурмовать центр вакцинации. Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление - 9 правоохранителей пострадали, 13 человек задержаны.Это уже третий тотальный карантин в стране. Ограничительные меры все те же - закрытие всех общественных заведений и магазинов, кроме продуктовых, а также запрет на выходы из дома без острой необходимости.