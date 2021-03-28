Вакцинация против ковида в ЕС - в чем проблема и при чем тут «Спутник»

Источник материала: Tut.by

Кампания прививок от COVID-19 в Евросоюзе идет под аккомпанемент скандалов и ссор, пишет BBC Русская служба . Охватить мысленным взором всю пеструю картину заявлений и новостных заголовков довольно трудно, а в русскоязычной прессе эта картина еще и причудливо преломляется в зеркале споров о российской вакцине «Спутник V».



Фото: Reuters

Почему европейцы недовольны темпами вакцинации? Отчего они ниже, чем им хотелось бы? В чем виноват Брюссель? Чем провинилась британско-шведская AstraZeneca? И спасет ли Европу российский «Спутник V»?

Вот краткие ответы на эти вопросы.

Темпы вакцинации

Темп, с которым в Евросоюзе идет кампания прививок, на общемировом фоне не так уж плох, но многие европейцы недовольны тем, что ЕС сильно отстает от мировых лидеров, Израиля, Британии и США, а также от собственного графика, намеченного в прошлом году.

В Евросоюзе к концу марта сделано в среднем примерно 14 прививок на 100 человек, и это в разы меньше, чем в Британии (почти 50) и США (около 40), но намного больше, чем в других больших странах, производящих собственные вакцины: России (7,3) и Китае (около 6).

Правда, внутри Евросоюза показатели отдельных стран очень сильно различаются: на Мальте сделано в три раза больше прививок на сто душ, чем в среднем по ЕС, а в Латвии и Болгарии — в два с лишним раза меньше.

Основных причин отставания ЕС от Британии и США, как объясняют официальные лица и эксперты, три: недопоставки, отчасти связанное с ними недоиспользование уже поставленных доз, а также экспорт.

Экспорт



Фото: Reuters

В отличие от США и Британии, ЕС отправляет очень много доз вакцин за границу — как в рамках всемирной программы помощи бедным странам COVAX, так и просто на экспорт.

Как объявила на саммите ЕС на прошедшей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу марта расположенные в Евросоюзе заводы — производители вакцин поставили в страны ЕС 88 млн доз, а за пределы союза — 77 млн.

Европейские правительства решили, что со стороны богатых государств было бы аморально и политически неграмотно спасаться от пандемии прежде всего самим, а беднякам помочь как-нибудь потом.

Призывы запретить экспорт вакцин из ЕС сейчас звучат регулярно, обсуждался этот вопрос и на саммите 25 марта, но пока запрет не введен.

Недопоставки

Проблемы с поставками заказанных Евросоюзом объемов появились с самого начала прививочной кампании, причем у поставщиков всех трех главных сертифицированных в ЕС вакцин — Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Они просто оказались не готовы быстро наладить производство такого количества доз.

Например, американская компания Pfizer, разработавшая вакцину совместно с немецкой компанией BioNTech, в январе объявила, что из-за реконструкции и расширения мощностей своего завода в Бельгии не сможет соблюсти график поставок — и к середине февраля поставила на четверть, или на 10 млн доз, меньше, чем надеялся Евросоюз.

«Мы были чересчур оптимистичны в отношении массового производства и, наверное, чересчур уверены в том, что то, что мы заказали, будет поставлено вовремя», — сказала Урсула фон дер Ляйен 10 февраля в Европарламенте.

Антирекорд «АстраЗенеки»



Фото: Reuters

Рекордсменом по неисполнению контракта оказалась британско-шведская AstraZeneca, которая разработала свою вакцину совместно с Оксфордским университетом.

Изначально AstraZeneca должна была в I квартале этого года поставить Евросоюзу 80−100 млн доз (а всего ЕС заказал у нее 400 млн). Затем, в феврале, компания выступила с заявлением в духе «извините, не смогла» и пообещала 40 млн доз к концу марта. В марте же она объявила, что сможет поставить только 30 млн — и, судя по самым последним данным, недотягивает даже до этой цели.

При этом Британия, где в основном прививают именно AstraZeneca и где она производится на двух заводах (кроме них, вакцину делают на заводах в США, Бельгии, Нидерландах и, по лицензии, в Индии), свою долю поставок получает исправно.

Европейцев это возмущает: по мнению Брюсселя, раз уж AstraZeneca объективно не может выполнить контракт, пусть распределяет недопоставки между клиентами пропорционально.

Разные комментаторы предполагают — только предполагают, потому что детали контрактов не разглашаются, — что в контракте AstraZeneca с Британией более четко прописаны штрафы за неисполнение.

«Если это [предположение] верно, а в свете различий в обычном и гражданском праве оно вполне допустимо, то это объясняет — хотя и не оправдывает — выбор AstraZeneca. Всё объясняется просто. <…> AstraZeneca приняла коммерческое решение нарушить тот контракт, который дешевле ей обойдется», — полагает профессор европейского права в амстердамском Свободном университете Гарет Дэвис.

Вся эта ситуация привела к недолгой ссоре (еще одной, вдобавок к препирательствам из-за «брексита») между Лондоном и Брюсселем, но пока все закончилось мирно: 24 марта стороны сделали совместное заявление, в котором пообещали вместе работать над увеличением поставок AstraZeneca.

Недоиспользование

С провалами AstraZeneca отчасти связана и третья причина задержек в прививочной кампании в ЕС — недоиспользование уже поставленных доз.

Страны Евросоюза получили, по данным Еврокомиссии, 88 млн доз — но сделали всего 62 млн прививок. Большая часть из оставшихся 26 млн приходится именно на AstraZeneca.

«Нам теперь приходится исходить из того, что мы не получим обещанных доз в том количестве, которого мы ждали. А мы знаем, что прививку AstraZeneca нужно делать два раза. То есть, делая первую прививку, нужно уже иметь вторую в холодильнике, чтобы через 12 недель гарантированно сделать ее человеку», — объяснил одну из причин недоиспользования доз обозревателю британской телекомпании Sky пожелавший остаться неназванным европейский дипломат.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Франция и Германия, например, к 26 марта использовали всего около половины из полученных ими 6,3 млн доз AstraZeneca.

Впрочем, отсутствие гарантий получения второй дозы — это лишь одна из причин недоиспользования британско-шведской вакцины. Другая — ее незаслуженно плохое реноме.

Антикампания



Фото: Reuters

Вдобавок к проблеме с объемами производства британско-шведская вакцина еще и стала жертвой информационной кампании — срежиссированной ли кем-то, спровоцированной или стихийной, сейчас сказать трудно.

Сначала в прессе появились сообщения, будто бы AstraZeneca может вызывать слишком тяжелые осложнения у пожилых людей. Власти нескольких стран ЕС из-за этих сообщений рекомендовали не делать эти прививки людям старше 65 лет.

Сообщения не подтвердились, «нерекомендации» были отменены.

Затем появились новости, будто бы AstraZeneca может провоцировать образование смертельно опасных тромбов.

Европейское агентство по лекарственным средствам, проверив эти намеки, опровергло и их.

В итоге вредных свойств у AstraZeneca не нашлось, но осадок остался.

По данным социологической компании YouGov , 61% французов и 55% немцев теперь считают AstraZeneca небезопасной вакциной. На британцев, однако, весь этот инфошум не особо подействовал: 77% опрошенных по-прежнему верят в качество отечественной вакцины.

Оптимистичные планы на весну и лето

Скорректировав планы из-за сорванных поставок, ЕС теперь рассчитывает привить первой прививкой не меньше 255 млн человек, или 70% взрослого населения Евросоюза, где-то ко второй половине июля.

На Pfizer и сейчас приходится больше половины прививок от COVID-19 в ЕС, а во II квартале Еврокомиссия рассчитывает получить еще 200 млн доз американско-немецкой вакцины.

AstraZeneca обещает во II квартале дать Евросоюзу 70 млн доз — вместо изначально планировавшихся 180 миллионов.

Американские компании Johnson & Johnson и Moderna должны во II квартале поставить в Евросоюз 55 и 35 млн доз соответственно.

Споры о «Спутнике V»



Фото: pexels.com, cottonbro

Именно эти четыре вакцины сейчас зарегистрированы, то есть признаны безопасными и рекомендованы к применению Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Процесс изучения и регистрации еще нескольких вакцин, в том числе российского «Спутника V», в EMA идет и находится на разных стадиях.

Споры о «Спутнике V» в нынешней ситуации неизбежно стали политическими, но с формальной точки зрения любая страна ЕС имеет право самостоятельно зарегистрировать и закупить любую вакцину, кроме тех, переговоры о которых Евросоюз в лице Еврокомиссии ведет централизованно.

Венгрия и Словакия так и сделали: заказали по два миллиона доз «Спутника» каждая (а Венгрия — еще и китайскую вакцину «Синофарм»), получили пока несколько сот тысяч. В Словакии по этому поводу случился правительственный кризис.

Российские власти активно продвигают «Спутник V» за границей, но, как говорят многие европейские политики и официальные лица, объемы производства российской вакцины сейчас таковы, что на фоне сотен миллионов доз, заказанных у ведущих поставщиков, она погоды никак не сделает.

В самой России привито меньше людей , чем в одной Германии.

Глава разработавшего «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в середине марта сказал журналистам, что в России к тому моменту произвели всего около 10 млн доз «Спутника V».

«Нам совершенно не нужна вакцина «Спутник V», — заявил 22 марта в интервью французскому телеканалу TF1 член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон и добавил, что у России самой — серьезные проблемы с производством нужного ее же населению количества доз, и Евросоюз, возможно, во II квартале сам сможет помочь России.