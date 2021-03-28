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Опубликован свежий снимок Суэцкого канала из космоса
28.03.2021 20:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал спутниковую фотографию контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале. Фотография опубликована в его
«Суэцкий канал, съемка спутником „Ресурс-П“. Суперконтейнеровоз пока на мели», — написал Рогозин.
Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале несколько дней назад. Судно перегородило водную артерию, полностью заблокировав судоходство. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.
Сейчас вокруг судна продолжают дноуглубительные работы. В результате применения земснарядов удалось извлечь 27 тыс. куб. м песка на глубине почти 20 м. По данным управления Суэцким каналом, из-за его блокировки Египет теряет около $ 14 млн в день. В районе канала скопилось около 300 судов.
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лава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал спутниковую фотографию контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале. Фотография опубликована в его Twitter.
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