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Папа Римский провел праздничную службу в Вербное воскресенье

28.03.2021 20:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Традиционно в Пальмовое воскресенье к верующим обратился Папа Римский Франциск. Второй год подряд из-за пандемии служба в Ватикане прошла практически без прихожан. На мессе в базилике присутствовало чуть более 100 представителей духовенства и мирян. Транслировали богослужение в интернете. Папа Римский призвал христиан молиться за жертв насилия. Отметим, месса по случаю Пальмового воскресенья положила начало обрядам Страстной седмицы. Уже через неделю, 4 апреля, католики отметят Пасху.
 
 
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Традиционно в Пальмовое воскресенье к верующим обратился Папа Римский Франциск. Второй год подряд из-за пандемии служба в Ватикане прошла практически без...
 
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