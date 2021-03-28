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Новые локдауны из-за COVID-19

28.03.2021 20:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жесткие кадры задержаний пришли из британского Брадфорда. Там местные жители вышли на акции протеста против очередного локдауна и решили штурмовать центр вакцинации. Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление. 9 правоохранителей пострадали. 13 человек задержаны.

Новые локдауны из-за COVID-19 

Это уже третий тотальный карантин в Королевстве. На фоне ухудшения эпидситуации, 10-дневный локдаун с 1 апреля вводит Словения. В стране закроются все общественные заведения и школы, передвигаться будет разрешено только в пределах своего региона.

Усилят карантинные ограничения и на Филиппинах. С понедельника местные жители смогут выйти из дома только за покупками предметов первой необходимости с 5 утра до 6 вечера.

Тем временем число заразившихся COVID-19 в мире превысило 127 миллионов.

 
 
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Жесткие кадры задержаний пришли из британского Брадфорда. Там местные жители вышли на акции протеста против очередного локдауна и решили штурмовать центр...
 
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