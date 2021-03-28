Источник материала: БT

Новые локдауны из-за COVID-19

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые локдауны из-за COVID-19 Жесткие кадры задержаний пришли из британского Брадфорда. Там местные жители вышли на акции протеста против очередного локдауна и решили штурмовать центр...

Жесткие кадры задержаний пришли из британского Брадфорда. Там местные жители вышли на акции протеста против очередного локдауна и решили штурмовать центр вакцинации. Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление. 9 правоохранителей пострадали. 13 человек задержаны.Это уже третий тотальный карантин в Королевстве. На фоне ухудшения эпидситуации, 10-дневный локдаун с 1 апреля вводит Словения. В стране закроются все общественные заведения и школы, передвигаться будет разрешено только в пределах своего региона.Усилят карантинные ограничения и на Филиппинах. С понедельника местные жители смогут выйти из дома только за покупками предметов первой необходимости с 5 утра до 6 вечера.Тем временем число заразившихся COVID-19 в мире превысило 127 миллионов.