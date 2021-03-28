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Новые локдауны из-за COVID-19
28.03.2021 20:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЖесткие кадры задержаний пришли из британского Брадфорда. Там местные жители вышли на акции протеста против очередного локдауна и решили штурмовать центр вакцинации. Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление. 9 правоохранителей пострадали. 13 человек задержаны.
Новые локдауны из-за COVID-19Это уже третий тотальный карантин в Королевстве. На фоне ухудшения эпидситуации, 10-дневный локдаун с 1 апреля вводит Словения. В стране закроются все общественные заведения и школы, передвигаться будет разрешено только в пределах своего региона.
Усилят карантинные ограничения и на Филиппинах. С понедельника местные жители смогут выйти из дома только за покупками предметов первой необходимости с 5 утра до 6 вечера.
Тем временем число заразившихся COVID-19 в мире превысило 127 миллионов.
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Жесткие кадры задержаний пришли из британского Брадфорда. Там местные жители вышли на акции протеста против очередного локдауна и решили штурмовать центр...
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