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Премьер Армении решил уйти в отставку

28.03.2021 20:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Об этом Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с жителями Армавирской области. Пост он покинет в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. До этого времени будет исполнять свои обязанности. На этом фоне в стране вновь активизировались противники премьера. Сегодня днем они устроили шумное шествие по улицам Еревана, требуя отставки Пашиняна  навсегда, а не "формально" и не "на время". Ситуация в стране накалилась после урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Отметим, Пашинян пришел к власти в 2018-м на волне “бархатной революции".
 
 
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Об этом Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с жителями Армавирской области. Пост он покинет в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. До...
 
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