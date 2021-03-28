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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьер Армении решил уйти в отставку Об этом Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с жителями Армавирской области. Пост он покинет в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. До...

Об этом Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с жителями Армавирской области. Пост он покинет в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. До этого времени будет исполнять свои обязанности. На этом фоне в стране вновь активизировались противники премьера. Сегодня днем они устроили шумное шествие по улицам Еревана, требуя отставки Пашиняна навсегда, а не "формально" и не "на время". Ситуация в стране накалилась после урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Отметим, Пашинян пришел к власти в 2018-м на волне “бархатной революции".