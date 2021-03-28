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В Литве электроэнергия самая дорогая в Балтии

28.03.2021 20:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Отказ Вильнюса от электроэнергии с Белорусской атомной электростанции бьет по карману литовцев. На прошлой неделе оптовая цена на киловатты в балтийской республике выросла на 14% - до 52 евро 30 центов за мегаватт-час. При этом в Латвии и Эстонии она не изменилась. Причина подорожания - сокращение импорта электроэнергии из Швеции, где цена также поднялась из-за падения уровня производства и увеличения потребления. Между тем, Вильнюс продолжает процесс выхода из энергокольца БРЭЛЛ и бойкота электричества с БелАЭС.
 
 
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Отказ Вильнюса от электроэнергии с Белорусской атомной электростанции бьет по карману литовцев. На прошлой неделе оптовая цена на киловатты в балтийской...
 
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