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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Литве электроэнергия самая дорогая в Балтии Отказ Вильнюса от электроэнергии с Белорусской атомной электростанции бьет по карману литовцев. На прошлой неделе оптовая цена на киловатты в балтийской...

Отказ Вильнюса от электроэнергии с Белорусской атомной электростанции бьет по карману литовцев. На прошлой неделе оптовая цена на киловатты в балтийской республике выросла на 14% - до 52 евро 30 центов за мегаватт-час. При этом в Латвии и Эстонии она не изменилась. Причина подорожания - сокращение импорта электроэнергии из Швеции, где цена также поднялась из-за падения уровня производства и увеличения потребления. Между тем, Вильнюс продолжает процесс выхода из энергокольца БРЭЛЛ и бойкота электричества с БелАЭС.