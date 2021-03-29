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Скандал из-за вакцины. В Словакии премьер и министр финансов обменяются постами
29.03.2021 07:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скандал с поставками вакцины «Спутник V» вызвал ряд отставок в Словакии. Игора Матовича на должности премьера сменит министр финансов Эдуард Хегер, который уступит свой пост самому главе правительства.
Премьер-министр Словакии Игор Матович в воскресенье, 28 марта, объявил об уходе с должности в свете
Хегер, входящий в партию Матовича «Обычные люди и независимые личности», анонсировал переговоры с четверкой партий правящей коалиции. После этого он намерен встретиться с президентом республики Зузаной Чапутовой. Именно глава государства в соответствии со словацкой конституцией наделена правом назначать премьера.
Правительственный кризис в Словакии разразился после того, как выяснилось, что Матович без согласования с партнерами по коалиции заключил договор с Россией о поставках «Спутника V». Зузана Чапутова раскритиковала действия премьера. За считанные дни шестеро членов правительства покинули свои посты.
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Скандал с поставками вакцины «Спутник V» вызвал ряд отставок в Словакии. Игора Матовича на должности премьера сменит министр финансов Эдуард Хегер, который...
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