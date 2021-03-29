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Перекрывшее Суэцкий канал судно сняли с мели
29.03.2021 07:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщило в понедельник агентство
Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.
Контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом. 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.
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Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping,...
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