Перекрывшее Суэцкий канал судно сняли с мели

Источник материала: Tut.by

Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.



Фото: Reuters

Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.

Контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом. 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.