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Перекрывшее Суэцкий канал судно сняли с мели

29.03.2021 07:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.


Фото: Reuters

Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.

Контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом. 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

 
 
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Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping,...
 
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