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В Индонезии продолжается спецоперация по тушению нефтеперерабатывающего завода
29.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ эти минуты в Индонезии продолжается спецоперация по тушению нефтеперерабатывающего завода. Там накануне
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В эти минуты в Индонезии продолжается спецоперация по тушению нефтеперерабатывающего завода. Там накануне прогремел мощный взрыв. Огонь был виден на расстоянии 5...
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