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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Индонезии продолжается спецоперация по тушению нефтеперерабатывающего завода В эти минуты в Индонезии продолжается спецоперация по тушению нефтеперерабатывающего завода. Там накануне прогремел мощный взрыв. Огонь был виден на расстоянии 5...

В эти минуты в Индонезии продолжается спецоперация по тушению нефтеперерабатывающего завода. Там накануне. Огонь был виден на расстоянии 5 километров. При пожаре пострадали 20 человек. Из них пятеро получили сильные ожоги, 15 - легкие ранения. 28 погибло. На месте работают сотни пожарных машин. Власти перекрыли дорогу к заводу. Эвакуировано около тысячи жителей.