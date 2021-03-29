ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Индонезии продолжается спецоперация по тушению нефтеперерабатывающего завода

29.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В эти минуты в Индонезии продолжается спецоперация по тушению нефтеперерабатывающего завода. Там накануне прогремел мощный взрыв. Огонь был виден на расстоянии 5 километров.  При пожаре пострадали 20 человек. Из них пятеро получили сильные ожоги, 15 - легкие ранения. 28 погибло. На месте работают сотни пожарных машин. Власти перекрыли дорогу к заводу. Эвакуировано около тысячи жителей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти минуты в Индонезии продолжается спецоперация по тушению нефтеперерабатывающего завода. Там накануне прогремел мощный взрыв. Огонь был виден на расстоянии 5...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Остров Мадейра оказался под водой из-за непогоды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by