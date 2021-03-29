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Остров Мадейра оказался под водой из-за непогоды
29.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПорывистый ветер, проливные дожди и подтопления застали жителей Мадейры врасплох. Накануне на остров обрушился шторм. Сильная гроза привела к отключению электроэнергии. Большая вода затопила дома, улицы, подземные автостоянки. Власти призывают население оставаться дома, поскольку в ближайшее время прогнозируется нестабильная погода.
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Порывистый ветер, проливные дожди и подтопления застали жителей Мадейры врасплох. Накануне на остров обрушился шторм. Сильная гроза привела к отключению...
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