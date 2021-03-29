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Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
29.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСамый важный морской торговый путь разблокирован. Судно Ever Given в Суэцком канале удалось снять с мели, сообщает агентство Блумберг.
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Самый важный морской торговый путь разблокирован. Судно Ever Given в Суэцком канале удалось снять с мели, сообщает агентство Блумберг. Огромный контейнеровоз...
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