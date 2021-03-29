Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ever Given сняли с мели в Суэцком канале Самый важный морской торговый путь разблокирован. Судно Ever Given в Суэцком канале удалось снять с мели, сообщает агентство Блумберг. Огромный контейнеровоз...

Самый важный морской торговый путь разблокирован. Судно Ever Given в Суэцком канале удалось снять с мели, сообщает агентство Блумберг.в общей сложности на 6 дней. Пока неясно, когда водная артерия станет вновь доступна для движения других кораблей. Известно, что блокировка канала стоила мировой экономики 10 миллиардов долларов в день.