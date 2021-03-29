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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европейцы против COVID-ограничений Карантинные ограничения в Европе не находят широкой поддержки. В Амстердаме десятое воскресенье подряд собралась акция протеста. Полиция не стала изменять...

Карантинные ограничения в Европе не находят широкой поддержки. В Амстердаме десятое воскресенье подряд собралась акция протеста. Полиция не стала изменять проверенным методам - и митингующих разогнали водометами. Были задержания.Около тысячи человек прошлись и по центральным районам Берлина. Там также не обошлось без задержаний. Причем задержанным протестующим полицейские насильно надевали маски.Выразить свое недовольство решили и предприниматели в Италии. Несмотря на то, что некоторые города в стране все еще находятся в "красной зоне", владельцы частного бизнеса заявили, что полностью возобновят свою работу 7 апреля. Каждый день простоя для них обходится слишком дорого, а правительственная помощь едва ли помогает покрыть все долги.