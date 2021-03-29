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Европейцы против COVID-ограничений

29.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Карантинные ограничения в Европе не находят широкой поддержки. В Амстердаме десятое воскресенье подряд  собралась акция протеста. Полиция не стала изменять проверенным методам - и митингующих разогнали водометами. Были задержания.

Около тысячи человек прошлись и по центральным районам Берлина. Там также не обошлось без задержаний. Причем задержанным протестующим полицейские насильно надевали маски.

Выразить свое недовольство решили и предприниматели в Италии. Несмотря на то, что некоторые города в стране все еще находятся в "красной зоне", владельцы частного бизнеса заявили, что полностью возобновят свою работу 7 апреля. Каждый день простоя для них обходится слишком дорого, а правительственная помощь едва ли помогает покрыть все долги.

 
 
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Карантинные ограничения в Европе не находят широкой поддержки. В Амстердаме десятое воскресенье подряд  собралась акция протеста. Полиция не стала изменять...
 
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