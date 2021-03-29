ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 127,5 млн

29.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Страны вводят новые ограничения. В Словении анонсирован  двухнедельный локдаун. Школы и офисы переведут на удаленку, движение между регионами уже сокращено до минимума. Введен запрет на массовые собрания.

В Румынии решили ввести комендантский час. В районах с высокой заболеваемостью разрешат движение по улицам в выходные до 8 вечера, а все магазины будут работать только до 6 часов. 

Зато в Чехии впервые за долгое время наблюдают улучшения. На выходных в больнице находилось более 7 тыс. заболевших. Это самый лучший показатель с начала февраля. Тем не менее, парламент страны продлил режим чрезвычайного положения до 9 апреля. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны вводят новые ограничения. В Словении анонсирован  двухнедельный локдаун. Школы и офисы переведут на удаленку, движение между регионами уже сокращено до...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии: есть жертвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by