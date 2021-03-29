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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 127,5 млн
29.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтраны вводят новые ограничения. В Словении анонсирован двухнедельный локдаун. Школы и офисы переведут на удаленку, движение между регионами уже сокращено до минимума. Введен запрет на массовые собрания.
В Румынии решили ввести комендантский час. В районах с высокой заболеваемостью разрешат движение по улицам в выходные до 8 вечера, а все магазины будут работать только до 6 часов.
Зато в Чехии впервые за долгое время наблюдают улучшения. На выходных в больнице находилось более 7 тыс. заболевших. Это самый лучший показатель с начала февраля. Тем не менее, парламент страны продлил режим чрезвычайного положения до 9 апреля.
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Страны вводят новые ограничения. В Словении анонсирован двухнедельный локдаун. Школы и офисы переведут на удаленку, движение между регионами уже сокращено до...
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