|
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии: есть жертвы
29.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСрочные новости поступают из Индонезии. Там горит нефтеперерабатывающий завод. По информации, накануне прогремел взрыв. Эвакуировано около тысячи человек. Есть жертвы. Погибло по меньшей мере 28. Еще 20 пострадали. Точная причина случившегося пока не ясна. Некоторые местные издания заявляют, что ЧП могло произойти из-за удара молнии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срочные новости поступают из Индонезии. Там горит нефтеперерабатывающий завод. По информации, накануне прогремел взрыв. Эвакуировано около тысячи человек. Есть...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)