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Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии: есть жертвы

29.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Срочные новости поступают из Индонезии. Там горит нефтеперерабатывающий завод. По информации, накануне прогремел взрыв. Эвакуировано около тысячи человек. Есть жертвы. Погибло по меньшей мере 28. Еще 20  пострадали. Точная причина случившегося пока не ясна. Некоторые местные издания заявляют, что ЧП могло произойти из-за удара молнии. 
 
 
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Срочные новости поступают из Индонезии. Там горит нефтеперерабатывающий завод. По информации, накануне прогремел взрыв. Эвакуировано около тысячи человек. Есть...
 
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