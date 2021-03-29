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Протесты на Гаити переросли в столкновения с полицией
29.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАнтиправительственные протесты снова вспыхнули на Гаити. Демонстрации в Порт-о-Пренсе переросли в столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. Протестующие кидали в силовиков камни и бутылки, блокировали улицы и жгли покрышки. Акции недовольства продолжаются уже несколько месяцев.
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Антиправительственные протесты снова вспыхнули на Гаити. Демонстрации в Порт-о-Пренсе переросли в столкновения с полицией. Правоохранители применили...
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