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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ООН действия военных в Мьянме назвали массовыми убийствами Международное сообщество шокировано жестоким подавлением протестов в Мьянме. В ООН действия военных назвали массовыми убийствами. Верховный комиссар по правам...

Международное сообщество шокировано жестоким подавлением протестов в Мьянме. В ООН действия военных назвали массовыми убийствами. Верховный комиссар по правам человека призывает Совет Безопасности принять решительные меры, чтобы прекратить насилие.С осуждением действий армии Мьянмы выступили главы оборонных ведомств более десятка стран, в том числе США, Британии, Японии и Южной Кореи. В Вашингтоне происходящее в Мьянме окрестили "царством террора". Прошедшие выходные снова побили рекорд по количеству убитых на протестах граждан. Жертвами стали как минимум 107 человек, в том числе 7 детей. По данным правозащитников, число погибших с момента военного переворота превысило 450 человек.