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В ООН действия военных в Мьянме назвали массовыми убийствами
29.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМеждународное сообщество шокировано жестоким подавлением протестов в Мьянме. В ООН действия военных назвали массовыми убийствами. Верховный комиссар по правам человека призывает Совет Безопасности принять решительные меры, чтобы прекратить насилие.
С осуждением действий армии Мьянмы выступили главы оборонных ведомств более десятка стран, в том числе США, Британии, Японии и Южной Кореи. В Вашингтоне происходящее в Мьянме окрестили "царством террора". Прошедшие выходные снова побили рекорд по количеству убитых на протестах граждан. Жертвами стали как минимум 107 человек, в том числе 7 детей. По данным правозащитников, число погибших с момента военного переворота превысило 450 человек.
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Международное сообщество шокировано жестоким подавлением протестов в Мьянме. В ООН действия военных назвали массовыми убийствами. Верховный комиссар по правам...
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