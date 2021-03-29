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В ООН действия военных в Мьянме назвали массовыми убийствами

29.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Международное сообщество шокировано жестоким подавлением протестов в Мьянме. В ООН действия военных назвали массовыми убийствами. Верховный комиссар по правам человека призывает Совет Безопасности принять решительные меры, чтобы прекратить насилие. 

С осуждением действий армии Мьянмы выступили главы оборонных ведомств более десятка стран, в том числе США, Британии, Японии и Южной Кореи. В Вашингтоне происходящее в Мьянме  окрестили "царством террора". Прошедшие выходные снова побили рекорд по количеству убитых на протестах граждан. Жертвами стали как минимум 107 человек, в том числе 7 детей. По данным правозащитников, число погибших с момента военного переворота превысило 450 человек.

 
 
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Международное сообщество шокировано жестоким подавлением протестов в Мьянме. В ООН действия военных назвали массовыми убийствами. Верховный комиссар по правам...
 
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