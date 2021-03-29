По Суэцкому каналу возобновилось движение. Владельцу перегородившего его судна грозят финансовыми санкциями

Источник материала: Tut.by

В Египте возобновилось движение судов по Суэцкому каналу. Об этом сообщает агентство Reuters .



Фото: Reuters

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Green спасательные команды сняли с мели 29 марта в первой половине дня. Не без труда судно отбуксировали на стоянку и движение по каналу возобновилось.

По сообщению Nile TV, не менее 400 судов застряли в пробке из-за ЧП с контейнеровозом. По мнению экспертов, пробки рассосутся через несколько суток.

Между тем глава администрации Суэцкого канала, советник президента Египта Мохаб Мамиш возложил вину за блокировку движения в канале на капитана севшего на мель контейнеровоза, пишет РБК .

Мамиш утверждает, что контейнеровоз развернулся и блокировал канал, потому что команда не смогла контролировать его при сильном ветре. Чиновник также исключил вину руководства Суэцкого канала в случившемся. Он заявил, что Египет потребует компенсации от владельца судна.

Блокировка канала привела к остановке сообщения по одной из самых загруженных водных магистралей мира, которая связывает Азию с Европой и Восточным побережьем США. Альтернативный маршрут вокруг Африки занимает на полторы недели больше.

По данным компании Lloid’s List, которая собирает статистику по судоходству, каждый час блокировки канала обходится мировой торговле в $ 400 млн из-за срыва графика поставок.