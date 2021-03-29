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По Суэцкому каналу возобновилось движение. Владельцу перегородившего его судна грозят финансовыми санкциями
29.03.2021 20:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Египте возобновилось движение судов по Суэцкому каналу. Об этом сообщает агентство
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Green спасательные команды
По сообщению Nile TV, не менее 400 судов застряли в пробке из-за ЧП с контейнеровозом. По мнению экспертов, пробки рассосутся через несколько суток.
Между тем глава администрации Суэцкого канала, советник президента Египта Мохаб Мамиш возложил вину за блокировку движения в канале на капитана севшего на мель контейнеровоза, пишет
Мамиш утверждает, что контейнеровоз развернулся и блокировал канал, потому что команда не смогла контролировать его при сильном ветре. Чиновник также исключил вину руководства Суэцкого канала в случившемся. Он заявил, что Египет потребует компенсации от владельца судна.
Блокировка канала привела к остановке сообщения по одной из самых загруженных водных магистралей мира, которая связывает Азию с Европой и Восточным побережьем США. Альтернативный маршрут вокруг Африки занимает на полторы недели больше.
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По Суэцкому каналу возобновилось движение. Владельцу перегородившего его судна грозят финансовыми санкциями
По сообщению Nile TV, не менее 400 судов застряли в пробке из-за ЧП с контейнеровозом. По мнению экспертов, пробки рассосутся через несколько суток.
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