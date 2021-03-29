Мир продолжает кипеть протестами

Источник материала: БT

Ковидные ограничения, похоже, лишь делают все более агрессивными участников массовых акций. Полиция продолжает применять силу для разгона демонстрантов в Великобритании, Нидерландах, Мьянме - энергия, накопленная людьми, проведшими многие месяцы под фактически домашним арестом, выплескивается со все более разрушительными последствиями.



Продолжаются массовые протесты в Великобритании



Британцы продолжают марафон протестов против нового закона о полиции. Демонстрации проходят во многих крупных городах страны: в Манчестере несколько сотен человек требовали немедленно отозвать злосчастный закон, который рассмотрен парламентом в первом чтении. В Бристоле молодежь заполонила ночные улицы - здесь в полицейских летели камни и бутылки, а блюстители порядка, предварительно обработав протестующих дубинками, задержали не менее десятка человек.



Новый закон наделяет полицейских чрезвычайно широкими полномочиями. Для разгона любой массовой акции впредь будет достаточно лишь подозрения в том, что она "создает помехи гражданам". Противники билля отмечают, что эту претензию можно предъявить к любому пикету, включая одиночные. Закон также сделает невозможными эксцессы лета-осени прошлого года, когда борцы с расовой дискриминацией массово крушили памятники островным историческим деятелям, вроде того же Черчилля, например: теперь за подобное вполне можно будет отправиться за решетку лет на 10. Полицейская суровость в том же Бристоле изрядно проредила ряды активистов: неделю назад на улицах жгли автомобили и возводили баррикады тысячи молодых людей, на сей раз их были десятки, возможно, несколько сотен.



В Нидерландах не утихают антиковидные протесты



В Нидерландах полиция также не стеснялась в средствах укрощения протестной активности. В стране продолжает действовать ненавистный гражданам комендантский час. Противников у него много, но водометы, натасканные на людей служебные псы, дубинки убедили большинство недовольных не покидать своих домов. Теперь в качестве законного способа выразить недовольство граждане используют церковные службы: число участников молебнов запретами не регламентировано. Впрочем, и здесь полиция, если считала скопления народа чрезмерными, переходила к задержаниям.



В Амстердаме публика выбрала исполненный стоицизма поистине спартанский способ выражения недовольства. Десятки самых отчаянных горожан регулярно собираются на местной музейной площади и покорно дожидаются, когда появится полиция с водометами. На сей раз сюда же пришли ветераны нидерландской армии в надежде, что к людям, служившим стране верой и правдой, силу применять не будут. Действительно, полиция применила не силу, но воду и задержала потом не менее полутора сотен участников акции.

В Мьянме выходные стали самыми кровавыми за последние месяцы



Поистине кровавыми стали выходные в Мьянме, где уже два месяца длится противостояние военных, совершивших госпереворот 1 февраля, и сторонников свергнутого гражданского правительства. ООН сообщает о гибели только в субботу 107 человек, были еще не до конца подсчитанные жертвы и в последующие два дня. Общее количество погибших в столкновениях с армией и полицией, как сообщается, может достигать 2 600 человек. Похороны жертв субботних расстрелов выливались в новые многотысячные манифестации, которые опять завершались ожесточенными столкновениями.



В США протестуют против расовой дискриминации азиатов



США, понемногу выходящие из локдауна, тоже охвачены протестами - по счастью, довольно мирными, поскольку здесь ограничения на массовые собрания отменены. В последние недели от насилия часто страдали азиаты - только в одном расстреле, который случился в Атланте, погибли восемь человек. Данная трагическая история заставила американцев внимательнее присмотреться к положению этой расовой общины: выяснилось, что в отличие от черных, азиатов дискриминируют практически всюду - они не только страдают от криминального насилия, но и, например, не равноправны с другими абитуриентами при поступлении в колледжи. Движение в защиту прав этих людей ширится, но пока не обрело масштаб и степень агрессивности, с какой в стране защищают чернокожих.