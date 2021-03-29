Из города Пальма в Мозамбике проведена массовая эвакуация граждан

Источник материала: БT

Населенный пункт был захвачен на днях боевиками "Исламского государства" - известно о гибели, по меньшей мере, 57 человек. Сам город Пальма, как сообщают власти, разрушен практически до основания. Правительственная армия завершила антитеррористическую операцию - ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство". В регионе, где совершен теракт, ведется добыча нефти, по этой причине там работает большое количество иностранных специалистов. Есть ли жертвы среди них - не сообщается.