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Из города Пальма в Мозамбике проведена массовая эвакуация граждан

29.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Населенный пункт был захвачен на днях боевиками "Исламского государства" - известно о гибели, по меньшей мере, 57 человек. Сам город Пальма, как сообщают власти, разрушен практически до основания. Правительственная армия завершила антитеррористическую операцию - ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство". В регионе, где совершен теракт, ведется добыча нефти, по этой причине там работает большое количество иностранных специалистов. Есть ли жертвы среди них - не сообщается.

 
 
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Населенный пункт был захвачен на днях боевиками "Исламского государства" - известно о гибели, по меньшей мере, 57 человек. Сам город Пальма, как сообщают власти,...
 
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