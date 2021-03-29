Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Забастовка в Бельгии парализовала работу транспорта Два крупнейших бельгийских профсоюза провели однодневную общенациональную забастовку. В стране практически остановился городской общественный транспорт. Было...

Два крупнейших бельгийских профсоюза провели однодневную общенациональную забастовку. В стране практически остановился городской общественный транспорт. Было парализовано также междугородное сообщение. Участники забастовки блокировали немногие работающие в стране магазины, поэтому бельгийцам непросто было даже запастись едой. Профсоюзы требуют повышения заработной платы - правительство, полагают активисты, оказывает недостаточную помощь гражданам, чьи доходы в период пандемии резко упали. В Бельгии действует жесткий локдаун, поэтому забастовщики отказались от демонстраций и лишь проводили немноголюдные пикеты.