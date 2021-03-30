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Белый дом проведет расследование возможных попыток Трампа вмешаться в научные исследования
30.03.2021 06:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белый дом создаст рабочую группу для проведения расследования возможного вмешательства администрации 45-го президента США Дональда Трампа в научную деятельность. Об этом говорится в распространенном в понедельник Белым домом письме, направленном руководителям федеральных госструктур. Речь идет в основном об исследованиях в сфере экологии и изменения климата.
«Восстановление и сохранение целостности науки потребует участия и вклада ученых из различных госорганов, которые привнесут в это дело свои разнообразные взгляды», — отмечается в документе. В частности, группа намерена рассмотреть вопрос о том, позволяло ли предыдущее правительство политике вмешиваться в научные вопросы.
Ранее многие ученые, работавшие при администрации Трампа, жаловались на то, что руководство страны не прислушивалось к их научно обоснованным выводам. Как отмечает газета
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Ранее многие ученые, работавшие при администрации Трампа, жаловались на то, что руководство страны не прислушивалось к их научно обоснованным выводам.
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