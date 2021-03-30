В Польше ввели новые правила для въезжающих в страну

Источник материала: Tut.by

Заместитель министра инфраструктуры сообщил, что разные правила будут действовать для путешественников из Шенгенской зоны и из других стран, пишет Радио «Польша» .



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Правительство Польши приняло решение об унификации правил карантина. Заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала сообщил, что разные правила будут действовать для путешественников из Шенгенской зоны и из других стран.

«Путешественники, возвращающиеся из Шенгенской зоны, должны отбыть карантин. Однако они могут его не отбывать, если предоставят тест с негативным результатом, который был сделан за 48 часов до пересечения границы. В случае других стран — у путешественников не будет такой возможности. Это означает, что все путешественники, которые приезжают в Польшу из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, даже если предоставят тест, все равно будут отправлены на карантин. Все путешественники, после того как их отправят на карантин, могут сдать тест в Польше. Если они получат негативный результат, то они будут освобождены от карантина», — заявил он.

Как заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, решение было принято в связи с обострением эпидемической ситуации в Польше и других странах. Это правило будет действовать с 30 марта.