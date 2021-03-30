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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожары окружили скульптурных президентов США Это уже США, Южная Дакота. Огненная стихия штурмует знаменитую гору Рашмор, где в скале высечены портреты американских президентов. Национальный мемориал...

Это уже США, Южная Дакота. Огненная стихия штурмует знаменитую гору Рашмор, где в скале высечены портреты американских президентов. Национальный мемориал экстренно закрыт, сотрудникам велено эвакуироваться. На борьбу со стихией брошены 250 пожарных. Однако в регионе сильный порывистый ветер. Пожары наступают также на город Рапид-Сити. Сгорели несколько домов, пришлось провести массовую эвакуацию.