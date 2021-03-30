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Пожары окружили скульптурных президентов США

30.03.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Это уже США, Южная Дакота. Огненная стихия штурмует знаменитую гору Рашмор,  где в скале высечены портреты американских президентов. Национальный мемориал экстренно закрыт,  сотрудникам велено эвакуироваться. На борьбу со стихией брошены 250 пожарных. Однако в регионе  сильный порывистый ветер. Пожары наступают также на город Рапид-Сити. Сгорели несколько домов, пришлось провести массовую эвакуацию.
 
 
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Это уже США, Южная Дакота. Огненная стихия штурмует знаменитую гору Рашмор,  где в скале высечены портреты американских президентов. Национальный мемориал...
 
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