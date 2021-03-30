|
Пожары окружили скульптурных президентов США
30.03.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭто уже США, Южная Дакота. Огненная стихия штурмует знаменитую гору Рашмор, где в скале высечены портреты американских президентов. Национальный мемориал экстренно закрыт, сотрудникам велено эвакуироваться. На борьбу со стихией брошены 250 пожарных. Однако в регионе сильный порывистый ветер. Пожары наступают также на город Рапид-Сити. Сгорели несколько домов, пришлось провести массовую эвакуацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже США, Южная Дакота. Огненная стихия штурмует знаменитую гору Рашмор, где в скале высечены портреты американских президентов. Национальный мемориал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)