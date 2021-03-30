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В Германии в Верхней Померании заполыхало огромное свиноводческое предприятие
30.03.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКрупные пожары бушуют в Германии и США. В Верхней Померании заполыхало огромное свиноводческое предприятие. Столб дыма виден за десятки километров. Справиться с огнем пока не удается. Поэтому о масштабах ущерба и о причинах инцидента судить невозможно. Есть информация об одном пострадавшем человеке.
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Крупные пожары бушуют в Германии и США. В Верхней Померании заполыхало огромное свиноводческое предприятие. Столб дыма виден за десятки километров. Справиться с...
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