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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Германии в Верхней Померании заполыхало огромное свиноводческое предприятие Крупные пожары бушуют в Германии и США. В Верхней Померании заполыхало огромное свиноводческое предприятие. Столб дыма виден за десятки километров. Справиться с...

Крупные пожары бушуют в Германии и США. В Верхней Померании заполыхало огромное свиноводческое предприятие. Столб дыма виден за десятки километров. Справиться с огнем пока не удается. Поэтому о масштабах ущерба и о причинах инцидента судить невозможно. Есть информация об одном пострадавшем человеке.