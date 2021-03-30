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Песчаная буря накрыла Японию

30.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Местные пейзажи окрасились в желто-коричневые тона. Правда, увидеть эту марсианскую красоту могут далеко не все. Власти призывают не выходить из дома без крайней необходимости. Такие бури особенно опасны для людей с респираторными заболеваниями. Предельно осторожными рекомендуют быть и водителям  из-за резкого падения видимости на дорогах.
 
 
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Местные пейзажи окрасились в желто-коричневые тона. Правда, увидеть эту марсианскую красоту могут далеко не все. Власти призывают не выходить из дома без крайней...
 
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