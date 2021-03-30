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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Песчаная буря накрыла Японию Местные пейзажи окрасились в желто-коричневые тона. Правда, увидеть эту марсианскую красоту могут далеко не все. Власти призывают не выходить из дома без крайней...

Местные пейзажи окрасились в желто-коричневые тона. Правда, увидеть эту марсианскую красоту могут далеко не все. Власти призывают не выходить из дома без крайней необходимости. Такие бури особенно опасны для людей с респираторными заболеваниями. Предельно осторожными рекомендуют быть и водителям из-за резкого падения видимости на дорогах.