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Песчаная буря накрыла Японию
30.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМестные пейзажи окрасились в желто-коричневые тона. Правда, увидеть эту марсианскую красоту могут далеко не все. Власти призывают не выходить из дома без крайней необходимости. Такие бури особенно опасны для людей с респираторными заболеваниями. Предельно осторожными рекомендуют быть и водителям из-за резкого падения видимости на дорогах.
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Местные пейзажи окрасились в желто-коричневые тона. Правда, увидеть эту марсианскую красоту могут далеко не все. Власти призывают не выходить из дома без крайней...
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