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Итальянский художник с помощью трактора создал портрет Бодлера
30.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИзображение Шарля Бодлера нарисовали на поле в Италии. Художник Дарио Гамбарин создает свои произведения с помощью трактора. На этот раз понадобилось 27 тысяч квадратных метров площади. Изображение дополнено словами "вирус зла" - это парафраз названия знаменитого сборника стихов «Цветы зла», принадлежащего перу Бодлера. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого поэта, лирика которого носит трагический и одновременно оптимистический характер, что созвучно с нашим временем.
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Изображение Шарля Бодлера нарисовали на поле в Италии. Художник Дарио Гамбарин создает свои произведения с помощью трактора. На этот раз понадобилось 27 тысяч...
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