ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Итальянский художник с помощью трактора создал портрет Бодлера

30.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Изображение Шарля Бодлера нарисовали на поле в Италии. Художник Дарио Гамбарин создает свои произведения с помощью трактора. На этот раз понадобилось 27 тысяч квадратных метров площади. Изображение дополнено словами "вирус зла" - это парафраз названия знаменитого сборника стихов «Цветы зла», принадлежащего перу Бодлера. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого поэта, лирика которого носит трагический и одновременно оптимистический характер, что созвучно с нашим временем. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изображение Шарля Бодлера нарисовали на поле в Италии. Художник Дарио Гамбарин создает свои произведения с помощью трактора. На этот раз понадобилось 27 тысяч...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Пожары окружили скульптурных президентов США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by