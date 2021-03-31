В Подмосковье мужчина более восьми часов отстреливался от спецназа и погиб при пожаре, который, предположительно, устроил сам

Источник материала: Tut.by

В Подмосковье в поселке под Мытищами мужчина забаррикадировался в собственном доме и открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые пришли к нему из-за подозрений в незаконном обороте оружия. Он отстреливался несколько часов, ранил бойца спецназа. Задержать его так и не смогли — мужчина погиб при пожаре, который вспыхнул в его доме.



Скриншот видео

Инцидент произошел во вторник на территории поселка Вешки около Мытищ. Мужчина подозревался в незаконном обороте оружия, полицейские с санкции суда намеревались осмотреть его дом. После того. как они предъявили документы и постановление суда, мужчина взял в заложники своих родных и открыл огонь. Позднее заложников он отпустил.

Вскоре СМИ сообщили, что стрелок — 61-летний Владимир Барданов, который является генеральным директором фирмы, занимающейся оптово-розничной торговлей и строительством.

В арсенале Барданова оказалось автоматическое оружие и даже гранаты. Один из бойцов спецназа во время попытки штурма получил ранение в ногу.

Подозреваемого не моли задержать более восьми часов. Поселок оцепили, туда были стянуты силы полиции, ФСБ и Росгвардии. Подступы к дому перекрыли.

Спустя несколько часов после осады дом стрелка загорелся. По одной из версий, он сам поджег лестницу в доме, чтобы до него сложнее было добраться спецназу. По версии силовиков, мужчина поджег свой склад с оружием, что и привело к пожару. Также ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что при штурме дома применяли гранатометы, однако позднее правоохранительные органы опровергли эту информацию, заявив, что спецназ использовал только светошумовые гранаты для дезориентации стрелка.

После начала пожара мужчине предложили сдаться, но он отказался выходить и остался в горящей части коттеджа, заявил собеседник агентства.

Какое-то время силовики не допускали к дому пожарных, опасаясь, что там могли остаться взрывчатка и боеприпасы. Тушение огня началось, более чем час спустя после того, как огонь охватил верхние этажи здания.

Тело мужчины обнаружили после того как пожар был полностью потушен. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал , что тело находилось в самом эпицентре пожара, в районе чердака, и сильно обгорело, поэтому будет проведена ДНК-экспертиза.