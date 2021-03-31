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ВОЗ фиксирует рост темпов распространения COVID-19
31.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ мире же за последнюю неделю число заболевших COVID-19 выросло на 14 %. В Бразилии и Украине антирекорды по смертности - за сутки 3 800 и 407 человек соответственно.
Тяжелая ситуация и в отделениях интенсивной терапии Франции. Наплыв пациентов колоссальный: в реанимациях находятся порядка 5 тыс. человек.
Правительства Запада, напуганные очередной волной пандемии, снова вводят ограничения. Так, в Польше до 9 апреля будут закрыты крупные магазины. Приостановлена работа детских садов, салонов красоты и спортивных залов.
Продлевает ограничения на въезд Финляндия. Пересечение границы разрешено только членам семьи гражданина страны, дипломатам, студентам и командированным по служебным нуждам.
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В мире же за последнюю неделю число заболевших COVID-19 выросло на 14 %. В Бразилии и Украине антирекорды по смертности - за сутки 3 800 и 407 человек соответственно. ...
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