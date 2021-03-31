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ВОЗ фиксирует рост темпов распространения COVID-19

31.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В мире же за последнюю неделю число заболевших COVID-19 выросло на 14 %. В Бразилии и Украине антирекорды по смертности - за сутки 3 800 и 407 человек соответственно.

Тяжелая ситуация и в отделениях интенсивной терапии Франции. Наплыв пациентов колоссальный: в реанимациях находятся порядка 5 тыс. человек.

Правительства Запада, напуганные очередной волной пандемии, снова вводят ограничения. Так, в Польше до 9 апреля будут закрыты крупные магазины. Приостановлена работа детских садов, салонов красоты и спортивных залов. 

Продлевает ограничения на въезд Финляндия. Пересечение границы разрешено только членам семьи гражданина страны, дипломатам, студентам и командированным по служебным нуждам.


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Теги: Минск
 
 
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В мире же за последнюю неделю число заболевших COVID-19 выросло на 14 %. В Бразилии и Украине антирекорды по смертности - за сутки 3 800 и 407 человек соответственно. ...
 
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