Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пекине зацвели магнолии и вишни Ярко и красочно встречают весну в Китае! В Пекинском ботаническом саду зацвели вишни и магнолии. Посмотреть на возрождение природы после долгой зимы пришли сотни...

Ярко и красочно встречают весну в Китае! В Пекинском ботаническом саду зацвели вишни и магнолии. Посмотреть на возрождение природы после долгой зимы пришли сотни туристов. В Поднебесной верят, что эти цветы приносят удачу, а само цветение воплощает в себе скоротечность жизни.