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В Пекине зацвели магнолии и вишни
31.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЯрко и красочно встречают весну в Китае! В Пекинском ботаническом саду зацвели вишни и магнолии. Посмотреть на возрождение природы после долгой зимы пришли сотни туристов. В Поднебесной верят, что эти цветы приносят удачу, а само цветение воплощает в себе скоротечность жизни.
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Ярко и красочно встречают весну в Китае! В Пекинском ботаническом саду зацвели вишни и магнолии. Посмотреть на возрождение природы после долгой зимы пришли сотни...
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