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Стрельба в США - есть жертвы
01.04.2021 08:33 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОчередная
И буквально полчаса назад стало известно об еще одной стрельбе - в городе Ориндж, в Калифорнии. Погибло несколько человек. Угрозы для населения нет. Подробности выясняются.
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Очередная стрельба в США. На этот раз в Вашингтоне. Два человека погибли, еще трое в критическом состоянии. По версии полиции, две группы людей вступили в спор. В...
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