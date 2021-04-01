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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стрельба в США - есть жертвы Очередная стрельба в США. На этот раз в Вашингтоне. Два человека погибли, еще трое в критическом состоянии. По версии полиции, две группы людей вступили в спор. В...

Очередная. На этот раз в Вашингтоне. Два человека погибли, еще трое в критическом состоянии. По версии полиции, две группы людей вступили в спор. В результате началась перестрелка. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Полиция предлагает вознаграждение в 25 тысяч долларов за любую информацию о преступниках.И буквально полчаса назад стало известно об еще одной стрельбе - в городе Ориндж, в Калифорнии. Погибло несколько человек. Угрозы для населения нет. Подробности выясняются.