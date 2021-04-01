Вильнюс озвучил два варианта, как решить проблему с санаторием «Беларусь», который под санкциями ЕС

Источник материала: Tut.by

Министерство иностранных дел Литвы назвало два варианта, как решить проблему с санаторием «Беларусь» в Друскининкае, который попал под санкции ЕС, следует из сообщения delfi.lt. Ранее в МИД Литвы заявляли , что «санкции в скором времени не изменятся», и единственный выход в данном случае для работников, которым задерживают зарплаты, — искать другое место.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Гродненская правда

«МИД склонен предложить пойти по такому пути, перенять санаторий в ведение Литвы, так как это своеобразная аномалия в международных отношениях, когда собственность Беларуси находится на территории Литвы», — заявил 31 марта вице-министр МИД Литвы Мантас Адоменас на заседании комитета Сейма по социальным вопросам и труду. «Можно предложить такое решение. Но для этого нужно, чтобы Беларусь была готова об этом говорить», — сказал вице-министр.

Был озвучен также второй вариант решения проблемы. По словам Адоменаса, Беларусь также может решить вопрос в связи с санкциями, если передаст подведомственность санатория другому учреждению, например, министерству здравоохранения (по всей видимости, Минздраву Беларуси. — Прим. ред.), чтобы санаторий не контролировали лица, находящиеся в санкционном списке ЕС. «Их нежелание это решать — просто попытка использовать санаторий как заложника», — сказал Мантас Адоменас парламентариям.

О том, как сейчас обстоят дела у санатория «Беларусь», рассказал sputnik.by главврач Илья Епифанов. По его словам, работники «Беларусь» в Друскининкае не получали зарплату с начала года.

«Есть разрешения по выплатам за январь, но нет разрешения не перевод недостающих денег. С тех пор (с января — Sputnik) никакая помощь от руководства Литвы людям не была оказана. Идет пандемия, люди болеют, а никакой поддержки от правительства нет. И более того эту поддержку не дают оказывать нам», — сказал Илья Епифанов.

«Что касается предложений вице-премьера МИД, чтобы передать санаторий из ведения Беларуси в Литву, то это нарушение всех международных прав: об этом можно говорить, об этом можно мечтать», — сказал Епифанов.

Напомним, счета санатория «Беларусь» в Друскининкае, который принадлежит Управлению делами президента Беларуси, были арестованы 18 декабря, а причина — санкции, введенные ЕС в отношении Беларуси. 29 декабря представители правительства Литвы заявили, что рассматривают варианты помощи литовским сотрудникам санатория. По данным Фонда соцстрахования Литвы (Sodra), в целом в нем работают 393 человека, из которых 350 человек — литовцы, остальные — белорусы.