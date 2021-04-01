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78-летний президент США снова споткнулся на ступеньках
01.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПосле Трампа битва с трапом. Президент США Байден пытается покорить еще одного непростого соперника. Казалось бы, нынешний куда пассивнее, но нет. Сонный Джо снова оконфузился, поднимаясь на борт самолета. Взбираясь по трапу, 78-летний политик опять споткнулся на ступеньках. Только на этот раз удержаться на ногах ему удалось.
Около двух недель назад
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После Трампа битва с трапом. Президент США Байден пытается покорить еще одного непростого соперника. Казалось бы, нынешний куда пассивнее, но нет. Сонный Джо снова...
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