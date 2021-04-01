ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

78-летний президент США снова споткнулся на ступеньках

01.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

После Трампа битва с трапом. Президент США Байден пытается покорить еще одного непростого соперника. Казалось бы, нынешний куда пассивнее, но нет. Сонный Джо снова оконфузился, поднимаясь на борт самолета. Взбираясь по трапу, 78-летний политик опять споткнулся на  ступеньках. Только на этот раз удержаться на ногах ему удалось. 

Около двух недель назад американский лидер не удержался от падения на трапе самолета, причем несколько раз. Видео неудачного подъема по ступенькам стало вирусным в соцсетях. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После Трампа битва с трапом. Президент США Байден пытается покорить еще одного непростого соперника. Казалось бы, нынешний куда пассивнее, но нет. Сонный Джо снова...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Владимир Познер поспешно покинул столицу Грузии из-за акций протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by