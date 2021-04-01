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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 78-летний президент США снова споткнулся на ступеньках После Трампа битва с трапом. Президент США Байден пытается покорить еще одного непростого соперника. Казалось бы, нынешний куда пассивнее, но нет. Сонный Джо снова...

После Трампа битва с трапом. Президент США Байден пытается покорить еще одного непростого соперника. Казалось бы, нынешний куда пассивнее, но нет. Сонный Джо снова оконфузился, поднимаясь на борт самолета. Взбираясь по трапу, 78-летний политик опять споткнулся на ступеньках. Только на этот раз удержаться на ногах ему удалось.Около двух недель назад, причем несколько раз. Видео неудачного подъема по ступенькам стало вирусным в соцсетях.