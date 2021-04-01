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Владимир Познер поспешно покинул столицу Грузии из-за акций протеста
01.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВладимир Познер после беспокойной ночи вынужден был покинуть столицу Грузии. Российский журналист планировал отметить в Тбилиси свой день рождения, однако празднику помешали акции протеста. Толпа атаковала ресторан, где Познер отмечал свое 87-летие, и закидала яйцами его гостиницу. Ворваться внутрь здания помешала полиция.
Причиной возмущения стала сказанная когда-то Познером фраза, что "Абхазия никогда не будет Грузией". По словам участников акций, пускать в страну человека, который не признает территориальную целостность Грузии, недопустимо. Именинника и его гостей вывозили в аэропорт под охраной полиции. Автобус при этом также забросали яйцами, несмотря на присутствие стражей правопорядка. Вдобавок Познера и еще 31-го человека за нарушение карантинных мер оштрафовали.
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Владимир Познер после беспокойной ночи вынужден был покинуть столицу Грузии. Российский журналист планировал отметить в Тбилиси свой день рождения, однако...
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