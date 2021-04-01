Источник материала: БT

Провал программы вакцинации Евросоюза

В США испортили 15 млн доз вакцины от COVID-19







Очередной летальный исход после вакцины AstraZeneca





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мире уже 129 с половиной миллионов заболевших COVID-19 В Бразилии опять антирекорд - в стране за сутки 3 869 заболевших, кого не удается спасти, хоронят даже по ночам. А в Европе - новые ограничения. Общенациональный...

В Бразилии опять антирекорд - в стране за сутки 3 869 заболевших, кого не удается спасти, хоронят даже по ночам. А в Европе - новые ограничения. Общенациональный карантин ввела Франция сроком на 4 недели. Нельзя выходить на улицу после 7 вечера и удаляться от дома на 10 километров. В Министерстве экономики страны уже подсчитали: локдаун приведет к закрытию 150 тысяч магазинов. Хорватия ограничила въезд и выезд со своей территории. А в Испании - ограничения на внутренние перемещения.Попытки Евросоюза протвостоять третьей волне, ускорив вакцинацию, пока не увенчались успехом. Как пишет издание El Pais, Евросоюз не достиг ни одной из поставленных целей по вакцинации в первом квартале. К апрелю Брюссель рассчитывал привить до 80% населения старше 80 лет и медицинский персонал. В итоге вакцинировано лишь 27% пожилых и менее половины медработников. Кроме того, не удалось соблюсти график распределения доз препарата. В основном, из-за сбоев в поставках вакцин AstraZeneca.И вот новый сбой. В результате ошибки на производстве американская компания Johnson & Johnson потеряла 15 миллионов доз вакцины. Препарат стал непригодным после того, как были неправильно смешаны ингредиенты. Причиной стал человеческий фактор.Тем временем зафиксирована очередная смерть после вакцинации препаратом AstraZeneca. 71-летний житель Латвии скончался через несколько дней после сделанной прививки. У него случился отек легких. Инспекция здравоохранения Латвии начала расследование.