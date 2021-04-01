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В мире уже 129 с половиной миллионов заболевших COVID-19

01.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Бразилии опять   антирекорд - в стране за сутки 3 869 заболевших, кого не удается спасти, хоронят даже по ночам. А в Европе - новые ограничения. Общенациональный карантин ввела Франция сроком на 4 недели. Нельзя выходить на улицу после 7 вечера и удаляться от дома на 10 километров. В Министерстве экономики страны уже подсчитали: локдаун приведет к закрытию 150 тысяч магазинов. Хорватия ограничила въезд и выезд со своей территории. А в Испании - ограничения на внутренние перемещения. 

Провал программы вакцинации Евросоюза

Попытки Евросоюза протвостоять третьей волне, ускорив вакцинацию, пока не увенчались успехом. Как пишет издание El Pais, Евросоюз не достиг ни одной из поставленных целей по вакцинации в первом квартале. К апрелю Брюссель рассчитывал привить до 80% населения старше 80 лет и медицинский персонал. В итоге вакцинировано лишь 27% пожилых и менее половины медработников. Кроме того, не удалось соблюсти график распределения доз препарата. В основном, из-за сбоев в поставках вакцин AstraZeneca. 

В США испортили 15 млн доз вакцины от COVID-19

В мире уже 129 с половиной миллионов заболевших COVID-19

И  вот новый сбой. В результате ошибки на производстве американская компания Johnson & Johnson потеряла 15 миллионов доз вакцины. Препарат стал непригодным после того, как были неправильно смешаны ингредиенты. Причиной стал человеческий фактор. 

Очередной летальный исход после вакцины AstraZeneca

В мире уже 129 с половиной миллионов заболевших COVID-19

Тем временем зафиксирована очередная смерть после вакцинации препаратом AstraZeneca. 71-летний житель Латвии скончался через несколько дней после сделанной прививки. У него случился отек легких. Инспекция здравоохранения Латвии начала расследование. 
 
 
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В Бразилии опять   антирекорд - в стране за сутки 3 869 заболевших, кого не удается спасти, хоронят даже по ночам. А в Европе - новые ограничения. Общенациональный...
 
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