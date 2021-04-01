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Байден представил крупнейшей со времен Второй мировой план модернизации США - потратят 2 трлн долларов
01.04.2021 19:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Байден анонсировал план самой масштабной за десятилетия модернизации американской инфраструктуры. По замыслу американского президента, это поможет США остаться глобальным лидером.
Байден анонсировал свой план в Питтсбурге в штате Пенсильвания — там начиналась его предвыборная кампания в 2019 году. Он назвал его «инвестицией в Америку, которая бывает один раз в поколение» и оценил его как крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны,
— Этот план — не попытка пройтись по верхам. Это инвестиции такого масштаба, которые бывают раз в поколение. Которых мы не делали с тех пор, когда участвовали в космической гонке. Мы должны действовать сейчас. Я убежден, что, если мы это сделаем сейчас, через 50 лет люди оглянутся назад и скажут: «Это был момент, когда Америка выиграла будущее», — отметил Байден.
По его задумке, эти инвестиции позволят Соединенным Штатам стать лидером в наиболее перспективных отраслях, связанных с биотехнологиями и экологически чистыми источниками энергии. В конечном итоге, считает он, все это поможет США выиграть глобальную конкуренцию с Китаем.
Все траты в плане Байдена, который оценивается в два триллиона долларов, разделены на четыре крупные категории — улучшение транспортной инфраструктуры, повышение качества жизни, повышение производительности бизнеса и социальную программу поддержки больных и пожилых людей.
Предполагается, что все эти деньги совокупно будут потрачены в течение следующих восьми лет — первого срока Байдена и второго, в случае, если его переизберут (ранее президент подтвердил, что планирует выдвижение на второй срок).
План оплатят с помощью повышения налогов для корпораций. Против этого уже выступили республиканцы
По замыслу Байдена, для реализации плана США не будут прибегать к значительным внешним заимствованиям и увеличивать свой госдолг.
Деньги он
Помимо этого, администрация президента предлагает увеличить налог на зарубежные прибыли корпораций. Анонсируя план, Байден подчеркнул, что, помимо увеличения налогов, добьется того, чтобы в законодательстве отсутствовали лазейки, с помощью которых крупные корпорации уходят от них.
При этом в ближайшее время в план могут быть внесены значительные изменения. В текущей версии его поддерживают даже далеко не все члены Демократической партии в конгрессе — некоторые из них, в частности, считают, что действия, предусматриваемые для ухода от вредных производств, недостаточны на фоне угроз глобального изменения климата. Другие хотели бы внести в план больше изменений в налоговом законодательстве, а некоторые считают, что план в целом недостаточно глобален и расходы нужно увеличить.
Однако для того, чтобы план был принят конгрессом и получил статус закона, Байдену понадобятся голоса практически всех демократов, у которых сейчас небольшое большинство в обеих палатах. Как
Сам Байден пообещал, что администрация будет вести «честные переговоры» с республиканцами, чтобы убедить их поддержать законопроект, но дал понять, что план в любом случае должен быть принят — и что у демократов хватит для этого голосов.
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Байден представил крупнейшей со времен Второй мировой план модернизации США - потратят 2 трлн долларов
- Этот план - не попытка пройтись по верхам. Это инвестиции такого масштаба, которые бывают раз в поколение. Которых мы не делали с тех пор, когда участвовали в...
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